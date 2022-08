United blen sulmuesin e talentuar brazilian

21:40 28/08/2022

Një tjetër goditje të bujshme në fundin e kësaj merkato për Mançester Junajtid. Klubi anglez duket se ka siguruar kartonin e brazilianit Antoni nga Ajaksi. Sipas medias holandeze De Telegraaf, Ajaksi ka rënë dakord që të shesë talentin brazilian për shumën e 100 milionë eurove. Antoni prej kohësh kërkonte që të bashkohej me ish-trajnerin e tij, Erik Ten Hag dhe duket se tashmë çdo gjë është bërë e mundur. Akordi midis palëve është arritur dhe tashmë priten të konfirmohen dhe detajet e fundit nga kontrata, me lojtarin që do të udhëtojë për në Angli që të kryejë vizitat mjekësore.

Ajaksi e ka blerë Antonin në vitin 2020 nga klubi brazilian i Sao Paolo duke paguar rreth 25 milionë euro. Në sezonin e kaluar sulmuesi brazilian ka shënuar 18 gola në 57 ndeshje që është aktivizuar dhe ka dhënë 14 asiste. Mançester United po mendonte për një zgjidhje më ekonomike duke synuar sulmuesin e Barcelonës Abumejang. Por tashmë klubi anglez ka vendosur që të plotësojë dëshirën e trajnerit Ten Hag duke i dhuruar sulmuesin 19-vjeçar brazilian.

