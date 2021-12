United do talentin Wirtz

23:00 26/12/2021

Mançester Junajtid kryeson garën për shërbimet e talentit të Bajer Leverkuzenit Florian Virtz.

Futbollisti 18-vjeçar konsiderohet si një nga lojtarët më me potencial të brezit të tij dhe e bëri debutimin në Bundesligë në ditëlindjen e 17. Vlera e kartonit të tij shkon në 60 milionë paund.

Ai gjithashtu ka luajtur me përfaqësuesen e Gjermanisë dhe trajneri i “Djajve të kuq” Ralf Rangnik kërkon që ta ketë në ekip futbollistin. Por në garë për shërbimet e të riut janë edhe disa klube të tjera me potencial në Europë.

Virtz është një mesfushor me tipare sulmuese dhe për teknikun gjerman transferimi i tij do të sjellë një tjetër problem, duke qenë se tashmë Bruno Fernandes luan në atë rol. Kontrata e Virtz me Leverkusenin përfundon në vitin 2026. Juanjtid do të tentojë një akord në merkaton e janarit, e nëse nuk ia del do të riprovojë në verë.

