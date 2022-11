United gjen Barcelonën

21:00 07/11/2022

“Djajtë e kuq” do të përballen me Blaugranat në play-off të Ligës së Europës, Roma gjen Salzburgun

Faza e Play-ofit e Ligës së Europës do të dhurojë një përballje mjaft emocionuese.

Në raundin e radhës të kompeticonit të dytë më të rëndësishëm të kontinetit, Barcelona do të luajë sfidën e pare kundër Mançester Junajtid më 16 shkurt dhe atë të kthimit më 23.

Të dyja skuadrat, që bashkë kanë tetë tituj të Ligës së Kampioneve, janë përballur 13 herë mes tyre në Europë, por “Djajtë e kuq” kanë fituar vetëm tri takime. Suksesi i fundit i anglezëve erdhi në vitin 2008 në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve.

Blaugranat kanë triumfuar në katër përballjet e fundit, përfshirë edhe dy finalet e Champions në 2009 dhe 2011.

Sfida e fundit u luajt në 2019, në çerekfinalet e Ligës së Kampioneve, që u fitua nga katalanasit 4-0.

Por “Djatë e kuq” kanë një “as nën mëngë”, Kristiano Ronaldon, i cili u ka shënuar katalanasve 20 gola në 34 takime të luajtura.

Roma e drejtuar nga Zhoze Murinjo do të ndeshet kundër Salzburgut, ndërsa Juventusi do të përballet me Nantën.

Gjashtë herë fituesja e Ligës së Europës, Sevija do të ketë si kundërshtar PSV Eindhoven-in, kurse Ajaksi do të luajë kudnër Union Berlinit.

Sfida të tjera të këtij raundi janë Monako-Bajer Leverkuzen; Sporting Lisbon- FC Midtjylland dhe Shakhtar Donetsk-Rene.

Në play-of luajë vendet e dyta të Ligës së Europës kundër vendeve të treta të Ligës së Kampioneve.

Fituesit shkojnë në 16-at e kompeticionit, ku janë ekipet fituese të grupeve të Ligës ë Europës.

