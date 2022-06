United ofertë për Eriksen

23:57 14/06/2022

Mesfushori danez vlerësohet nga “djajtë e kuq” të cilët duan që ta marrin si futbollist të lirë

Manchester United i ka bërë një ofertë Christian Eriksen.

Mesfushorit danez i përfundon kontrata më 30 Qershor me ekipin e Brentfordit, po paraqitjet e tij të mira kanë tërhequr vëmendjen e trajnerit të ri të Manchester United, Erik ten Hag. Tekniku holndez ka si objektiv të parë për mesfushën Frenkie de Jong, por do të ishte i lumtur që të firmoste me danezin, që e konsideron si një alternativë të mirë.

Eriksen pësoi një sulm në zemër në Qershorin e shkuar në Euro 2020, por pas rikthimit në fushë në Janar, ka bërë paraqitje mjaft të mira, duke tërhequr vëmendjen e disa klubeve.

Me Brentfordin, ai ka realizuar një gol dhe ka dhënë 4 asiste në 11 takime, duke e ndihmuar ekipin të qëndrojë në Premier Ligë. “Djajtë e kuq” e kanë mbajtur nën monitorim danezin dhe janë të kënaqur me atë që kanë parë në fushë.

Vetë lojtari ka deklaruar se dëshiron të luajë në Ligën e Kampioneve, por United nuk ia doli që ta siguronte një vend në këtë kompeticion.

