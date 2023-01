United triumfon në Derbin e Manchester

23:51 14/01/2023

“Djajtë” përmbysin City e rihapin garën për titull, Rashford barazon Ronaldon

Manchester United merr hak për humbjen poshtëruese në fazën e parë ndaj Manchester City. Djajtë e kuq triumfuan me përmbysje 2-1 në derbin e qytetit, në një përballje me tepër rivalitet por korrekte nga dy kahet. 45 minutëshi i pjesës së parë u luajt në ritme të kënaqshme, por nuk prodhoi asgjë, me skuadrat që iu drejtuan dhomave të zhveshjeve në barazimin 0-0. Me rikthimin në fushë, Guardiola hodhi në fushë Grejlish dhe pak minuta i mjaftuan talentit anglez për të shënuar. Krosimi i De Bryjn e gjeti të lirë në zonë dhe me kokë mposhti De Gean.



Asistimi i 10-të i belgut në këtë sezon, shifra që i regjistron në sezonin e pestë radhazi. Gol që uli ritmin e “Citizens”, episod që u shfryzua në maksimum nga “djajtë”. Bruno Fernandes përfitoi nga një top i Casemiros për të vendosur baraspeshën. Përmbysja e madhe erdhi në minutën e 82-të, me të përhershmin Rashford.



Sulmuesi gjakftohtë shënoi gol në ndeshjen e shtatë radhazi në të gjithë kompeticionet, për të barazuar një rekord që mbahej nga Cristiano Ronaldo që prej vitit 2008. Fitorja e gjashtë radhazi për United dhe e pesta në kampionat, duke e ngjitur skuadrën e Ten Hag në vendin e tretë me 38 pikë, 1 më pak se City i pozicionit të dytë dhe -6 nga Arsenali kryesues.

