United zyrtarizon Mount, mesfushori firmos deri në 2028-ën

22:00 05/07/2023

Manchester United ka zyrtarizuar transferimin e Mason Mount nga Chelsea për 65 mln euro. Por kostoja totale e blerjes së lojtarit të kombëtaes angleze mund të shkojë në 70 mln euro në varësi të sukseseve në sezonet në vazhdim.

24-vjeçari nënshkroi një marrëveshje 5-vjeçare në Old Trafford, deri në 2028, me opsionin edhe për një vit tjetër. Mesfushori tha se e nuk e kishte të lehtë që të largohej nga blutë e Londrës, por kalimi te “Djajtë e kuq” do t’i ofrojë një sfidë të re në karrierën e tij.

Ai shtoi se dëshiron që të fitojë trofe me United, ekip që e di mirë se sa i fortë është. Mount bëhet blerja e parë e verës e United dhe transferimi i jep fund lidhjes së tij 18-vjeçare me Chelsea-n, gjatë së cilës ai fitoi Ligën e Kampionëve, Superkupën e UEFA-s dhe botërorin për klube.

Ai largohet nga Stamford Bridge pasi ka shënuar 33 gola dhe ka dhënë 37 asistime në 195 ndeshje në të gjitha garat.

