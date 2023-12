Univers City – Kthimi i gjelbërimit në zonat e banuara

12:13 16/12/2023

Mungesa e hapësirave të gjelbra në lagjet e banimit mbetet një problem jo vetëm

mjedisor i kryeqytetit, problem të cilën duket se po e kurojnë komplekset e reja

rezidenciale. Janë këto komplekse që krahas sjelljes së shërbimeve pranë banorëve, po

shtojnë sipërfaqet e gjelbra të kryeqytetit dhe po krijojnë modelin e ri të hapësirave

rekreative. Parqet dhe zonat rekreative për argëtim e shplodhje janë panorama e re e

komplekseve rezidenciale.

Sot, krahas sjelljes së shërbimeve pranë banorëve, një nga elementet më atraktive të

projekteve të reja rezidenciale në periferi të Tiranës janë hapësirat e gjelbra dhe zonat e

rekreacionit të dedikuara për çdo moshë. Fëmijëve po u rikthehet hapësira aq e munguar

për ta, parqet e këndet e lojërave, prindërve, një ambient i shëndetshëm dhe i sigurtë për

fëmijët e tyre, të moshuarve, bukuria e kalimit të kohës mes gjelbërimit.

Të rriturit gëzojnë përfitimet e një jete të shëndetshme.

Ekzistenca e parqeve në zonat rezidenciale nuk ka rritur vetëm cilësinë e standardet e

jetesës për banorët e tyre, por ka rritur edhe vlerën e pronës, siç pohojnë ekspertë të real

estate. Univers City me parkun gjigand në qendër, me 14.500 m2 sipërfaqe të gjelbra dhe

rekreative, tre fusha sportive të standardeve profesionale ka meritë të padiskutueshme jo

vetëm për gjelbërimin dhe jetesën aktive që po i kthen Tiranës, por edhe për idetë

novatore në infrastrukturën e gjelbër, miqësore me mjedisin.

Risi janë apartamentet në katin zero në Unives City. Konceptimi i katit 0 është i tillë që

të krijon mundësinë për të patur hapësirën tënde të gjelbër. Verandat e bollshme të

apartamenteve me një lartësi prej rreth 1 metër mund të kthehen në kopshte private ku

lulet dhe gjelbërimi krijojnë një ambient të shëndetshëm e shplodhës.