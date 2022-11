Universitetet rrisin pagat, pedagogët kërcënojnë me greva

09:44 02/11/2022

Ditën e djeshme sindikata e punonjësve të universiteteve ka pranuar emrat e personave që kanë shfaqur interes për të hyrë në grevën e urisë dhe në ngujim që do bëhet në Universitetin Politeknik. Janë emrat e 10 pedagogëve dhe staf ndihmës akademik të cilët kanë vendosur që të hynë në këtë grevë e cila fillon në orën 16:00. Do ketë suport në momentet e para të pedagogëve të universiteteve të tjera.

Gazetarja Ermelinda Hoxhaj thotë se pedagogët kanë deklaruar se kanë arritur në këtë pikë pas një periudhe të gjatë që kanë bërë nga kërkesa e tyre fillestare. E kanë shfaqur kërkesën në muajin Gusht, ndërkohë që është java e tretë që një pjesë e universiteteve dhe e fakulteteve nuk bëjnë mësim për shkak të bojkotit të mësimit dhe protestës që bëjnë pedagogët.

Sipas gazetares, për shkak të replikave dhe diskursit publik që tashmë janë përfshirë me përfaqësues si të qeverisë dhe opozitës, ata kanë marrë një hap një është i vështirë për ta, sepse për pedagogëve jeta e tyre ka të bëjë me studentët dhe auditorin dhe e kanë konsideruar dhe vetë drejtuesit e sindikatës që ky vendim ka qenë i vështirë, por është e vetmja mundësi që jo vetëm pagat e tyre, por bëhet fjalë edhe për rritjen e buxhetit për arsimin dhe kërkimin shkencor, prandaj ata nuk po tërhiqen dhe po vijojnë me kërkesat e tyre duke arritur këtë pikë kulminante siç është greva e urisë. /tvklan.al