Universiteti i Korçës kërkon bashkimin me UT

21:59 25/06/2023

Synohet rritja e numrit të studentëve dhe profilizimi i institucionit arsimor

Senati i Universitetit të Korçës ‘Fan Noli’ ka marrë vendim për t’u bashkuar me Universitetin e Tiranës. Sipas Rektorit Dhimitër Bello, vendimi është miratuar në unanimitet nga senati akademik dhe bazohet në Ligjin për Arsimin e Lartë për bashkimin e institucioneve të arsimit të lartë publik.

Universiteti ‘Fan Noli’ do të ruajë emrin edhe pasi të bëhet një prej korpusve të Universitetit të Tiranës, duke u riorganizuar dhe profilizuar në programe të kërkuara nga tregu i punës.

Vendimi i senatit akademik të Universitetit të Korçës do të kalojë për miratim në senatin e Universitetit të Tiranës dhe më pas fjalën e fundit për bashkimin e Universitetit të Korçës me të Tiranës do ta ketë Këshilli i Ministrave.

Universiteti i Korçës është i pari universitet në vend që vendos bashkimin me Universitetin e Tiranës, vendim që pritet të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm akademik.

Në Universitetin e Korçës studiojnë 3 mijë studentë në 4 fakultete.

