Ura e Kukësit, 310 metër prej çeliku/ Rama: Vepra e gatshme në pranverë

12:36 22/01/2023

Ura e Madhe e Kukësit mbi Drin, pjesë e Rrugës së Kombit pritet të jetë gati deri në pranverë. Ka qenë vetë Kryeministri Edi Rama i cili publikoi një video nga ndërtimi i kësaj pjese të rrugës.

Arkitektura e struktura e veçantë e urës është se ajo është prej çeliku varur në 310 metër gjatësi.

Ura e re e Kukësit do të ketë dy bazamente prej betoni në brigjet e liqenit, ndërsa gjatësia e saj do të jetë konstruksion metalik, me një hark të madh pa këmbë të ndërmjetme.

