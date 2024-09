Në një bashkëbisedim me shqiptarët që jetojnë ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa orë më herët në një postim në “X”, Edi Rama ka shtjelluar idenë e tij per një entitet sovran të Urdhrit Bektashi.

Rama ndalet gjatë tek historia dhe roli i bektashinjve në fatet e kombit, por arsyeja siç shpjegon që e çoi tek kjo ide është rreziku i tkurrjes me të cilin përballet ky sekt, që ndryshe nga 3 komunitetet e tjera fetare në vend nuk kanë shtrirje dhe mbështetje të madhe në botë.

“Të tre të tjerë kanë jetën e tyre, kanë hapësirën e tyre shumë të madhe, kanë rrugën e tyre të sigurt sepse kanë mundësinë të marrin mbështetjen nga të katër anët, ky tjetri është një komunitet, është një urdhër që mbahet me mundime të mëdha dhe që e ka kapacitetin e rrezatimit shumë të ulët, për shkak se kaq fuqi kanë. Tani kemi ne interes kombëtar që ta ruajmë këtë pasuri, apo t’i lëmë fatit… Si do t’i garantojmë vazhdimësinë e mbi të gjitha çfarë do të thotë që të krijohet një etnitet sovran? Do të thotë që statusi i këtij urdhri të ngrihet në një nivel maksimal dhe të ketë një rrezatim përtej atij perimetri të pronës së vet sepse janë në pronën e tyre ata aty është prona e tyre, i kanë pasur dem baba dem, ua mori komunizmi siç ua mori të gjithëve dhe e kanë prapë ata. Ky është në status si një përfaqësi diplomatike.”

Hedh poshtë dhe ironizon çdo akuzë dhe aludim se ideja që thjeshtë do të zbatohet nga Rama është një projekt serb apo sorosist.

“Shtet islamik brenda një shteti islamik? Çfarë janë këto muhabete kështu? Këto janë të gjitha, çfarë nuk fantazohet. Thonë që ky është një plan i Serbisë që të bëhet shteti këtu e pastaj të bëhet një shtet ortodoks në Kosovë. Çfarë idiotësie. Kundërshtia me çdo çmim e “Nuk ka rëndësi se çfarë thotë. E thotë Edi Rama. Nëse e thotë Edi Rama, po e tha ky kjo është tradhti”. Edhe si përfundim, Naim Frashëri është agjent i Soros.”

Në të dy reagimet për këtë ide, pranon se nuk mund të jetësohet në një kohë të shkurtër dhe se padyshim kërkon konsultim publik dhe legjislativ.

“Shqipëria ka një Kushtetutë dhe ti e di shumë mirë dhe në bazë të Kushtetutës dhe mbi bazën e ligjeve ndërkombëtare ne do të votojmë një proces që do të jetë konform Kushtetutës dhe konform ligjeve ndërkombëtare, pa asnjë diskutim, sepse kjo nuk është një gjë që e thashë unë dhe u bë. Kjo ka një proces, do të diskutohen gjërat, do të shihen të gjitha aspektet legjislative dhe pastaj në fund, unë besoj që do të triumfojë arsyeja. Në këtë gjë po ju them ka vetëm të mira, çdo gjë mund të ketë ato të vetat por në këtë gjë unë nuk shoh asnjë gjë që mund të thuash “Jo po se kjo”. Asnjë, zero, që të mos flas për të mirat e tjera që sjell për Shqipërinë e për shumë e shumë gjëra nga pikëpamja e vizibilitetit, nga pikëpamja e interesit, atraksionit etj.”

Kryeministri foli në takimin e organizuar nga Këshilli Kombëtar i Diasporës dhe për votën e emigrantëve që bëhet realitet në zgjedhjet e ardhshme, reformat e qeverisë, që sipas tij do të mundësojnë anëtarësimin në BE në 2030.

Tv Klan