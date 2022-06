Urimet për Bajram Begajn

23:39 04/06/2022

SHBA dhe BE urojnë Presidentin e ri

Të shumta kanë qënë mesazhet e urimit për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës, Bajram Begaj, jo vetëm nga klasa politike shqiptare, por edhe faktori ndërkombëtar.

Një mesazh urimi erdhi nga Ambasada e Shtetet të Bashkuara në Tiranë e cila shkruan se pret me kënaqësi që të vazhdojnë të punojnë me të në detyrën e tij të re dhe të forcojmë më tej partneritetin midis dy vendeve.

Shefi i Polikës së Jashtme të Bashkimit Europian, Josef Borrell, teksa uron Bajram Begajn për zgjedhjen në postin e kreut të shtetit thotë se mezi pret të punojnë bashkë për një marrëdhënie të sigurt dhe solide BE-Shqipëri.

Komisioneri për Zgjerim i BE, Oliver Varhelyi me anë të një postimi në Tëitter shkruan se pret që të bashkëpunojë me zotin Begaj për të çuar përpara Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit në BE.

Bajram Begajt mori urim edhe nga presidenti në detyrë Ilir Meta, ndërsa presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, teksa uron presidentin e ri, thekson se së bashku do të punojnë që raportet vëllazërore ndërmjet Kosovës e Shqipërisë t’i thellojnë edhe më tej.

Tv Klan