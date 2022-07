Ursula Von der Leyen viziton RMV, do të takohet me krerët e shtetit

10:38 14/07/2022

Kryetarja e Komisionit Evropian (KE), Ursula Von der Leyen do të vizitojë këtë të enjte Republikën e Maqedonisë së Veriut. Siç u paralajmërua, Von der Leyen do të pritet nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, si dhe do të zhvillojë takime me kryetarin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski dhe Kryeparlamentarin Talat Xhaferi.

Para deputetëve në Kuvend sot do të jetë propozimi francez, ndërsa paraprakisht në seancë plenare fjalim do të ketë edhe Von der Leyen.

Kryetarja e KE-së, do të ketë paraqitje para Kuvendit, në korniza të seancës parlamentare të 80-të, në të cilën është paralajmëruar se të ftuar janë edhe nga kori diplomatik. Pas përfundimit të seancës, Kuvendi do ta mbajë edhe seancën e 81-të, ku deputetët do të debatojnë për informacionin për përmbajtjen e propozim-korinizës negociuese për hapjen e bisedimeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, të propozuar nga ana e presidencës së Francës me Këshillin e BE-së më 30 qershor të vitit 2022, me çka do të duhet edhe të miratohet konkluzionet, në fakt udhëzimet që do t’i sugjerohen qeverisë.

