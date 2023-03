Uzuni: Lojë sulmuese ndaj Polonisë

15:53 22/03/2023

Mehmeti rrëfen herën e parë në kombëtare

Më 20 gola në ligën e dytë spanjolle Myrto Uzuni është sulmuesi i momentit. Futbollisti është në kulmin e karrierës së tij deri tani. Optimizmi për ndeshjet kualifikuese të Europianit nuk i mungon.

“Frymë e re, mentalitet i ri. Urojmë të kemi rezultate pozitive. Kur vjen në kombëtare është përgjegjësi më të madhe, jam me më shumë eksperiencë më I gatshëm. Koha do e tregojë. Trajneri i ri kërkon lojë më sulmuese dhe do dalin vlerat e mia më mirë”, tha Uzuni.

Mesfushori Anis Mehmeti cili ka luajtur më parë me shpresat nuk i fshehu emocionet e këtij grumbullimi.

Në seancat e para stërvitore duket se trajneri po provon lojtarët për të përcaktuar edhe ndryshimet e nevojshme në rreshtim. Poloni – Shqipëri do të transmetohet në Tv Klan të hënën më 27 Mars.

Tv Klan