Uzuni shënon golin e parë në Spanjë

20:20 21/08/2022

Realizim fantastik i sulmuesit shqiptar

Myrto Uzuni shënoi goli e parë me Granada në ligln e dytë të kampionatit spanjoll të futbollit. Skuadra e tij siguroi fitoren 2 -0 ndaj Santander. Ishte minuta e 91’ kur me një siguri dhe qetësi mahnitëse Uzuni depërtoi në mbrojtje duke kaluar mbrojtësit e më pas duke dribluar edhe portierin e skuadrës mike.

Uzuni e pati të vështirë rrugën e rrjetës në sezonin e kaluar. Megjithëse talenti dhe fiziku nuk i mungon, sulmuesi shqiptar ka patur një ngërç para portës.

Me sa duket njohja me skuadrën dhe faza përgatitore gjatë verës i kanë dhënë më shumë qetësi futbollistit. Për këtë arsye atij iu besua vendi në formacion që nga minuta e parë e ndeshjes. Granada, me dy fitore radhazi në nisje të sezonit, tashmë është në krye të renditjes.

Tv Klan