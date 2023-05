“Vajza e babit”, Princesha Charlotte është kopja e Princit William

22:42 02/05/2023

Një foto e re e Princeshës Charlotte është publikuar për 8-vjetorin e saj. në foton e shkrepur nga nëna e saj, vogëlushja shfaqet duke qeshur, me flokët e errët dhe faqet rozë.

Ndjekësve nuk iu ka ‘shpëtuar’ ngjashmëria e saj me të atin, Princin William. Hunda, sytë dhe shprehjet e fytyrës janë shumë të ngjashme si dhe buzëqeshja e tyre vesh më vesh.

“I urojmë Princeshës Charlotte gëzuar ditëlindjen. 8 vjeç sot”, shkruhet në postimin e pallatit Kesington.

Çdo vit, çifti mbretëror publikon foto të fëmijëve për ditëlindjen e tyre, të cilat shkrepen zakonisht nga Princesha Kate Middleton.

Vogëlushja i nisi festimet e ditëlindjes që në fundjavë teksa ndoqi shfaqjen e Hirushes me miqtë e saj në Royal Opera House. 8-vjeçarja do të ketë një tjetër dalje publike këtë javë pasi do të marrë pjesë në kurorëzimin e Mbretit Charles./tvklan.al