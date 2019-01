Vajza e çiftit Mataj: Unë e futa atë njeri të sëmurë në jetën tuaj

Nevila Mataj, mëngjesin e së hënës humbi prindërit e saj. Tragjedia në familjen e 39-vjeçares është edhe më e rëndë, pasi autor i kësaj masakre ishte njeriu me të cilin ndau vite të jetës së saj dhe lindi edhe një vajzë. Dhe pikërisht këtë tragjedi e dhimbje është përpjekur që të shprehë në disa postime në rrjetet sociale.

Bën fajtore veten dhe dëshiron që të ishte ajo në vendin e prindërve Bujar dhe Xhevaire Matajt, të cilët u ekzekutuan me armë në shtëpinë e tyre në zonën e Astirit, nga ish-dhëndri i tyre Majlind Lila.

“Si ju vrava unë, ju gjëja ime me e shtrenjtë. Më fal vëlla, më falni të gjithë”, shkruan Nevila në një postim të ditës së hënë, në faqen e saj në Facebook.

Pak orë më vonë, 39-vjeçarja e cila sëbashku me vajzën jeton në Suedi, postoi një fotografi të nënës së saj të ndjerë, ndërsa shkruajti: “ E bukura ime dua të flas me ty. Kam nevojë për ty”. Në një tjetër postim, Nevila e cilëson babain e vajzës së saj njeri të sëmurë.

“Nuk mundem të vij. Nuk ju shoh dot në sy. Çfarë t’u them, që shpëtova veten dhe ju vrava ju. Duhet të isha unë në vendin tuaj. Unë e futa atë të sëmurë në jetën tuaj. Çfarë do ju them kur t’u shoh. Pse nuk ju mbrojta dot? Pse mendova vetëm për vete, pse…”.

Majlind Lila kishte vetëm dy ditë që ishte kthyer nga Suedia, për arsye ende të paqarta. Mëngjesin e së hënës, ai shkoi në shtëpinë e familjes Mata dhe i qëlloi burrë e grua për vdekje. Më pas tentoi të vetëvritej duke goditur veten me thikë dhe duke u hedhur nga kati i dytë i shtëpisë. Ai u gjet nga policia dhe u dërgua në spital, ku dhe ndërroi jetë.

Motivet e kësaj ngjarjeje tragjike nuk janë ende plotësisht të qarta, megjithatë shkak dyshohet se u bë ndarja e 52-vjeçarit Lila nga Nevila dhe për këtë, ai duket se fajësonte prindërit e saj. Megjithatë, hetimet për këtë ngjarje vijojnë./tvklan.al