Vajza e duhur? Salioni ‘harron’ Aisha-n: Kjo e reja është interesante…

11:12 30/09/2023

Programi i sotëm i “Aldo Morning Show” këtë të Shtunë ka startuar me një nga ish-konkurrentët e ‘Love Island Albania’. Bëhet fjalë për Salionin, i cili doli nga vila luksoze rreth një javë më parë.

Ai thotë se nuk i mban mëri Denisit, djali i cili zgjodhi Aisha-n dhe në këtë mënyrë eliminoi Salionin.

-Aldo: Pra emocionet aty ishin reale apo jo?

Salioni: Po, s’diskutohet!

–Aldo: Dhe praktikisht ti dole nga Denisi, në gjuhën e përditshme quhet ‘ta futi vëlla’.

Salioni: Ishte diçka që se prisja.

Aldo: Sepse zgjodhi partneren tënde dhe ti mbete single.

Salioni: Po, kështu ndodhi.

Aldo: Denisi po fle gjumë, ke ndërmend t’i thuash ndonjë gjë?

Salioni: Jo, jo. Unë s’kam probleme, inate. Edhe unë po të isha në vend të tij atë zgjedhje do bëja.

Por teksa kujtojmë Aisha-n që qante për daljen e Salionit, ky i fundit nuk e përmend kur pyetet për vajzat e vilës.

-Aldo: Cila nga vajzat do të ishte përshtatur më tepër nëse do të ishe brenda?

Salioni: Me thënë të drejtën, nëse do isha brenda do njihja dhe dy vajzat e reja që kanë ardhur tani. Është Erida dhe Xhesika mos gaboj. Thjesht do i njihja, por që nuk e di a do më përshtateshin.

Aldo: Nga vajzat që ke parë deri më tani, ka ndonjë që mund të thuhet se është e duhura për ty?

Salioni (qesh): Kjo e reja është interesante. Kjo që ka hyrë tani në fund. (referuar Eridës)

Po të kishte shansin të ishte sërish me ishullorët, Salioni thotë se thjesht do e shijonte më shumë si eksperiencë./tvklan.al