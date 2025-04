Vajza e Robert De Niro, Airyn ka deklaruar se është një grua transgjinore. Ajo ka përshkruar rrugëtimin e saj në kërkimin e identitetit:

“Mendoj se një pjesë e madhe e tranzicionit tim është ndikimi që gratë me ngjyrë kanë pasur tek unë”, thotë 29-vjeçarja në një intervistë për Them. “Mendoj se hyrja në këtë identitet të ri, ndërsa jam edhe më krenare për ngjyrën time, më bën të ndihem më afër me to”.

Airyn nisi terapinë hormonale në nëntor të vitit 2024 dhe thotë se “ka lulëzuar vonë”. Ajo shprehet se duke parë gratë e tjera transgjinore që ndajnë përvojat dhe sukeset e tyre e ka bërë të kuptojë se “s’ishte shumë vonë për të” për të bërë të njëjtën gjë.

E pyetur sesi reagoi familja e saj, Airyn, e cila është lindur me emrin Aaron, thotë se ata e pranuan identitetin e saj qëkur ishte në gjimnaz dhe u tha se ishte gei. Megjithatë ajo frikësohet se do ta shohin si të njëjtin person që ishte para tranzicionit.

Ajo flet edhe për vështirësinë që ka hasur me fizikun duke qenë “më trupmadhja” në një familje me individë “të dobët apo të hollë”. Airyn thotë se “nuk kishte asnjë në familje që mund të kuptonte përvojën e saj”.

Airyn po ndjek modelingun dhe aktrimin, njësoj si nëna e saj, Toukie Smith dhe shpreson të jetë “frymëzim për dikë tjetèr si ajo që është me ngjyrë, i përket komunitetit dhe nuk është masa XS”./tvklan.al