Vajza e Vangjel Tavos humb jetën në aksident, ish-ministri: Fjalët më të vështira që shkruaj në jetën time

Shpërndaje







12:50 29/11/2023

Familja e ish-ministrit të Shëndetësisë, Vangjel Tavo, po përjeton momente mjaft të vështira. Vajza e familjes, 24-vjeçarja Eva Tavo ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë të ndodhur pasditen e djeshme në autostradën “Nënë Tereza” nga Tetova për në Shkup.

Policia e RMV-së ka njoftuar se në afëri të Llaskarcës së Shkupit një makinë tip “Audi” që drejtohet nga 40-vjeçari me iniciale V.M. me shtetësi shqiptare ka dalë nga rruga. Nga lëndimet e marra në vendin e aksidentit ka ndërruar jetë 24-vjeçarja, Tavo, ndërsa shoferi 40-vjeçar ka marrë lëndime të rënda.

Lidhur me ngjarjen e rëndë, ish-ministri Vangjel Tavo ka reaguar përmes një shkrimi mjaft prekës në rrjetet sociale: Këto janë fjalët më të vështira që shkruaj në jetën time. Vajza ime e madhe Eva u nda nga jeta në kulmin e rinisë, në moshën më të bukur, siç ishte edhe vetë ajo. Varrimi bëhet ditën e enjte, datë 30 Nëntor, ora 11:00 në Jorgucat, Gjirokastër.

NJOFTIMI I POLICISË:

Më 28.11.2023 në orën 14.00 në SPB – Shkup është denoncuar se në autostradën “Nënë Tereza” nga Tetova për në Shkup, në afërsi të f.Llaskarcë të Shkupit, një automjet “Audi” me targa të Shqipërisë, që drejtohej nga 40-vjeçari V.M, shtetas Shqipërisë, ka dalë nga rruga. Nga lëndimet e marra në vendin e aksidentit ka ndërruar jetë 24-vjeçarja me iniciale E.T nga Shqipëria, kurse mjeku i Ndihmës së Parë Mjekësore ka konstatuar vdekjen. Lëndime të rënda, të konstatuara në Kompleksin e Klinikave Nënë Tereza në Shkup, ka marrë vozitësi V.M.

/tvklan.al