“Vajza lidhet me dy çuna, kur ata e marrin vesh i japin një mësim dhe e lënë si peshku pa ujë”

11:43 28/01/2023

Në një lidhje direkte me emisionin “Aldo Morning Show”, në Tv Klan, ka qenë gazetari nga Vlora, Albi i cili ka treguar një histori dashurie që ka përfunduar keq. Një vajzë ishte e lidhur me dy djem. Në muhabet e sipër djemtë flasin për jetën e tyre personale dhe zbuluan që ishin të lidhur me të njëjtën vajza. Mësimi që ata i dhanë vajzës ishte se e lanë të dy njëkohësisht dhe ky gabim t’i shërbejë si mësim në jetë.

Albi: Dy djem janë zënë me njëri-tjetrin për shkak se ishin të lidhur me të njëjtën gocë, nuk e dinin dhe nuk ishte faji i tyre.

Aldo: Dhe ajo e poshtra nuk tregonte!

Albi: Po çfarë do tregonte, si do i thoshte shiko se kam dhe një tjetër? Normale që jo. Çunat e zbuluan me njëri-tjetrin si puna e çunave, shiko jam lidhur me këtë gocën dhe kur e kishin parë dolën në konkluzionin se është e njëjta gocë. E kishin zgjidhur muhabetin mes tyre dhe i dhanë gocës një mësim që ta ketë e më vonë se si dihet.

Aldo: Çfarë mësimi i dhanë se jam shumë kurioz?

Albi: Po çfarë mësimi i dhanë mo Aldo? Jo me dhunë, thjesht e lanë që të dy.

Aldo: I dhanë një mësim dhe jo leksion.

Albi: E lanë si peshku pa ujë si i themi ne. /tvklan.al