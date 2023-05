Vajza misterioze, mesazh të fuqishëm në Kanë

Shpërndaje







18:30 22/05/2023

E veshur me ngjyrat e flamurit ukrainas, vajza “lahet” me gjak

Një vajzë e paidentifikuar ka dhënë një mesazh të fuqishëm në tapetin e kuq të festivalit të filmit në Kanë, e veshur me një fustan me ngjyrat e flamurit të Ukrainës.

Teksa po ecte, është ndalur për të pozuar para kamerave dhe ka nxjerrë nga gjoksi dy qese me bojë të kuqe. Ajo i plasi ato dhe u mbulua me bojën e gjakut përpara se të arrite stafi i sigurisë për ta larguar.

Vajza u mbulua me bojë në premierën e filmit Just Philippot Acid për të përcjellë një mesazh të rëndësishëm për Ukrainën.

Ky incident ka ardhur pas deklaratës së të Volodymyr Zelensky i cili e krahasoi shkatërrimin e dhunshëm të Ukrainës nga rusët me shkatërrimin që ndodhi në Hiroshima. Në një shfaqje të dukshme mbështetjeje për Ukrainën, e reja u mbulua me bojë në premierën e filmit të Just Philippot Acid.

Klan News