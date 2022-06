Vajza në dritare – Episodi 127

19:30 15/06/2022

Si po shkon tashmë marrëdhënia e Nalanit me Sedatin ndërkohë që mendja e saj është diku tjeter?

Feride vazhdon të shkatërrojë çdo gjë që lumturon vajzën e saj.

A do të mundet Muzo pas bisedës me Nalanin t’i jape një mundësi lidhjes së tij me Peren?