Vajza në dritare – Episodi 209

19:30 12/04/2023

Për çfarë do ta paralajmërojë Sedat Bilurin?

Nalan bën gati valixhet për t’u larguar njëherë e morë nga vila Korolu.

Sedat ndërkohë që kërkon llogari nga Nalan, vazhdon me tradhëtitë e tij, kësaj here me asistenten Ipek.