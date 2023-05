Vajza në dritare – Episodi 241

19:30 19/05/2023

A do t’i japë një shans Muzo marrëdhënies së tij me Bilurin?

Sedat verteton që Nalan është lidhur me Hajriun.

Rafet do të përballet me ndarjen dhe dhimbjen me të madhe të jetës së tij.