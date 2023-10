“Vajza nuk më thotë mami”, dhimbja e nënës së një fëmije me aftësi të veçanta

19:30 06/10/2023

Që prej momentit kur ka ardhur në jetë, Adora ka luftuar fort për të, e kapur pas saj me duart e saj ende të vogla por plot fuqi. Vogëlushja 3-vjeçare ka kaluar një kalvar të vërtetë problemesh shëndetësore e kërcënimesh serioze për jetën, por nuk e ka lënë veten të mposhtet.

Edhe këtë pasdite të premteje që nëna e saj, Dorina rrëfen historinë në studion e “Rudina” në Tv Klan, Adora nuk gëzon shëndet të plotë. Dorina tregon edhe paragjykimet e njerëzve për të bijën, por edhe vuajtjen e saj për momente që nuk mund t’i shijojë dot plotësisht.

Dorina Shima: Shumë njerëz më thonin që “nuk duhet ta dërgosh sepse fundja fundit, ti po rrit një fëmijë me aftësi ndryshe dhe pse duhet të vraposh për një fëmijë me aftësi ndryshe”. Unë jam e mendimit që kur i bën hyzmet një fëmije me aftësi ndryshe ndien më shumë kënaqësi se sa kur i bën hyzmet një fëmije që është normal. Unë e di që nuk marr nga Adora “as mami”… as fjalën “dua bukë, dua ujë”, por…

Rudina Magjistari: E ndien ama, ajo t’i thotë me shpirt gjërat, mjafton një përqafim me të dhe shkëmbeni…

Dorina Shima: Vetëm kur qesh mua ma mbush shpirtin plot.

Për të mjekuar vajzën e saj, Dorina është vendosur në Itali ku mjekët janë shtangur nga dëmet që stafi në Shqipëri i ka shkaktuar vogëlushes. Deri më sot ajo ka kaluar vdekje klinike, koma, kriza, atakë kardiakë dhe mjekimet e gabuara kanë rënduar diagnozat aktuale duke shfaqur probleme të reja.

Dorina Shima: Kur kemi vajtur në fillim, mund ta them që kanë vendosur duart në kokë se çfarë kanë bërë me këtë fëmijë. Kanë bërë një eksperiment që nuk duhet ta kishin bërë. E kanë dëmtuar në atë lloj mënyre që nuk kanë çfarë t’i bëjnë më. Kanë dhënë ilaçe të kundërta sepse Adora ka pasur diagnoza komplet ndryshe. Atje më kanë nxjerrë diagnoza ekstra që këtu në Shqipëri nuk duhet të ekzistonin. Është… i kanë nxjerrë një diagnozë që quhet distoni dhe hiperdistoni që duhet të kishte marrë mjekime dhe duhet të ishte pak më mirë, por duke qenë se i kanë dhënë mjekime komplet ndryshe, është rënduar edhe më shumë./tvklan.al