Vala e të nxehtit do të prekë edhe Shqipërinë

17:49 16/06/2022

Temperatura mbi 38 gradë në fund të Qershorit

Europa po përballet me një valë të fuqishme të të nxehtit afrikan, por fatmirësisht Shqipëria nuk do të preket direkt prej saj. Meteorologët thonë se në fundjavë, temperaturat do të rriten, por jo deri ne ekstrem. Më nxehtë parashikohet të jetë fundi i Qershorit.

Paralel me të nxehtin nuk do të mungojnë dhe ngjarjet ekstreme. Meteorologët thonë se episodet ekstreme të breshërit do të kenë ndikim negative tek te mbjellat.

