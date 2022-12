Valë masive e Covid në Kinë

22:18 30/12/2022

Spitalet jashtë kapaciteteve nga pacientët

Ky filmim tregon se në spitalet e Shangait ka dyndje aq të lartë pacientësh që kërkojnë ndihmë, sa shumë prej tyre po futen në oksigjen në ambientet e jashtme pasi shtretërit janë ezauruar. Edhe pse autoritetet kineze si gjithmonë janë hermetike me të dhënat për pandeminë, shpërthimi i një vale të re infektimesh është i qartë dhe kjo dëshmohet edhe nga shtimi i rasteve të vdekjeve. Dyndje prenotimesh për ceremonitë mortore ka edhe në agjencitë e funeraleve.

Rritja e rasteve lidhet me qarkullimin e variantit Omikron që në Kinë po ndodh më vonë se në pjesën tjetër të globit, por edhe për shkak të lehtësimit të masave. Autoritetet vendosën këtë javë, që pas gati 3 vitesh të hiqet karantina 3 javore për personat që hyjnë në vend, duke nisur nga 8 Janari.

Kjo ka bërë që kinezët të dynden për të udhëtuar jashtë vendit, duke alarmuar shumë vende të botës. Sipas një prove me tamponë në aeroportin Malpensa të Milanos, gjysma e shtetasve kinezë që kanë hyrë kanë qenë të infektuar. Qeveria italiane urdhëroi testimin e të gjithë turistëve kinezë që hyjnë në Itali me avion dhe analizimin e tamponëve pozitivë për të monitoruar qarkullimin e ndonjë varianti të ri të rrezikshëm, mbi bazën e të cilit do të merren masa për një ashpërsim të mundshëm të rregullave të hyrjes.

