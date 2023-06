Vangjush Dako në një qeli me Alqi Bllakon

18:12 09/06/2023

Dako u dërgua në paraburgimin e Durrësit, aty ndodhet dhe ish-ministri Lefter Koka

Ish-kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako do të qëndrojë në një qeli më ish-deputetin e Partisë Socialiste, Alqi Bllako. Dako do të hetohet nën masën e “arrestit me burg” për akuzën “ shpërdorim detyre në bashkpunim, në dy raste”|.

Ish-kryebashkiaku u dërgua mbrëmjen e së Enjtes në paraburgimin e Durrësit, aty ku ndodhet edhe ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe ndërtuesi Arben Dervishi. Këta të fundit akuzohen për çështjen e inceneratorëve dhe janë duke u përballur në gjykatë.

Sipas proceduarve, për shkak të funksionit që ka mbajtur Dako, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka marrë masat që ai të mos ketë probleme gjatë kohës së qëndrimit në qeli.

Gjatë seancës së të Enjtes, e cila zgjati mbi 5 orë, Vangjush Dako kërkoi masë më të butë sigurie dhe mohoi akuzat e ngritura nga SPAK. Ai pretendoi se nuk ka kreyr asnjë shkelje ligjore për të dyja rastet e pretenduara nga ana e organit të akuzës.

Gjykata la në burg ndërtuesin Fiqiri Farruku dhe u ndryshoi masën, nga “arrest në burg” në ‘arrest shtëpie’, përgjegjësit të zyrës së Urbanistikës Adnand Toçilën dhe topografit Ardian Bulkun. Zbutje e masës iu dha dhe ish-specialistes së Zyrës së Urbanistikës Djana Dedja. Nga arrest në shtëpi ajo do të hetohet nën masën detyrim paraqitje. Inxhinierja Ferzilet Hajdëri dhe ish-specialistja tjetër e zyrës së Urbanistikës Meri Semini u lanë në masën “arrest shtëpie”. Në kërkim janë edhe tre ish-zyrtarë të tjerë Adhurim Qehajaj, Ermal Lama dhe Fatmir Ejupi.

Dako dyshohet se së bashku me 9 vartës të tij në kohën kur ishte kryetarë bashkie në Durrës ka shkelur ligjin për legalizimin e 4 kateve shtesë të një pallati në mënyrë të paligjshme dhe një tender që i shkaktoi buxhetit të bashkisë 18 milionë lekë të reja.

