Vapa nuk iku me Gushtin, vazhdojnë temperaturat e larta edhe për këtë javë

Shpërndaje







07:44 12/09/2022

Temperaturat e larta vijojnë të mbeten prezente gjatë muajit Shtator. Sipas parashikimit të motit nga “Aldo Morning Show” në Tv Klan, termometri do të arrijë në 31 gradë Celsius, edhe pse priten reshje shiu. Fundjava do të jetë me reshje të shumta shiu.

Megi Latifi: Java që presim përpara parashikohet të jetë e qetë, tipike Shtatori, megjithatë fundi i javës dhe kryesisht, fundjava do të rezervojë luhatje të motit me temperatura të larta dhe reshje shiu, me intensitet shumë të lartë.

Aldo: Në fundjavë? Mos!

Albana Çaushaj: Ndërsa sot parashikohet që moti të jetë i kthjellët dhe me vranësira deri në mesatare në relievet kodrinore-malore.

Megi Latifi: Ajo që është më shqetësuese është se temperaturat mbeten të larta dhe kjo të shqetëson vërtet shumë sepse bie shi dhe ti përgatitesh, vishesh, ngjishesh me ndonjë këmishë si kjo që ne kemi veshur sot ose Albana atë bluzen dhe pastaj zhgënjehesh.

Albana Çaushaj: Ne kemi dalë shumë herët Megi, nuk konsiderohemi. Në fakt, temperaturat do të shkojnë në maksimale në 31 gradë Celsius në Elbasan, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa minimalja 10 gradë Celsius në qytetin e Bajram Currit.

Megi Latifi: Mirë, vetëm po na erdhi nga Elbasani që e kemi afër se Tirana nuk qenka te temperaturat maksimale.

Aldo: Pra, për ta thënë më thjesht, sot?

Megi Latifi: Do jetë pak vapë dhe do jetë si dje.

Aldo: Uaaa! Kaq. Kjo ishte gjëja më e thjeshtë.

Albana Çaushaj: Demoralizuese, doje të thoje Aldo?

Aldo: Jo, kjo është e rëndësishme sepse thua me vranësira zona kodrinore, malore…

Megi Latifi: Sikur bëhesh pak lëmsh.

Albana Çaushaj: Do ketë vranësira, do ketë reshje të pakta, jo shumë dhe temperaturat do jenë pak a shumë si dje./tvklan.al