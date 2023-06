Vapa ‘torturon’ ariun, kridhet në det së bashku me pushuesit

23:22 12/06/2023

Pushuesit në Florida ‘mirëpritën’ mes tyre një turist të pazakontë: një ari.

Ariu po pllaquritej në një plazh të Floridës veriperëndimore përpara se t’i drejtohej bregut. “Po e shihnim prej disa minutash teksa afrohej. Pjesa më e madhe e njerëzve s’e kishin kuptuar që ishte ari”, tha një pushues për “CNN”.

Video shows a black bear walking out of the ocean into a crowd of beachgoers in Destin, Florida. pic.twitter.com/Xx2xOUQHTr