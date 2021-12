Varhelyi: Angazhim i qartë nga BE për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë dhe RMV

10:24 21/12/2021

Komisioneri për Zgjerimin Oliver Varhelyi, i cili iu bashkua samitit Open Balkan me anë të një videokonference, shprehu keqardhjen e tij që nuk është mbajtur ende Konferenca e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Megjithatë ai tha ka një angazhim të qartë nga ana e BE që kjo të ndodhë sa më parë.

“Mos harroni që ne kemi bërë progres në procesin e zgjerimit, kemi hapur grupe kapitujsh me Serbinë, kemi parë gjithashtu pjesë të metodologjisë me Malin e Zi. Megjithatë, nuk e fsheh keqardhjen time që ende nuk e kemi mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Duhet t’i mbajmë shumë shpejt. Shenja e parë që duhet të shohim është që kemi një angazhim të qartë nga ana e BE që kjo të ndodhë. Gjithashtu, kjo ishte e dukshme edhe në konkluzionet e miraturara nga Këshilli në mënyrë të njëzëshme. Duhet marrë shumë seriozisht kësisoj dhe ka ardhur koha që kjo të ndodhë e që t’i sjellim në tryezë të gjitha marrëveshjet./tvklan.al