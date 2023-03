Varhelyi e Borrell në Tiranë; Rama: Jo “Pasaportave të Arta”, po aministisë fiskale

15:35 16/03/2023

Pas kundërshtimit të fortë që hasi në Bruksel iniciativa e qeverisë shqiptare për “Pasaportat e Arta”, Kryeministri Rama në krah të përfaqësuesit të lartë të KE, Josef Borreli dhe komisionerit për Zgjerimin Oliver Varhelyi, jep garanci se ajo nuk do të avancojë.

Borrell: Ne patëm mundësi të mirëpresim deklaratën e Ramës që skema e pasaportave të arta nuk do të ndiqet më tej dhe kemi trajtuar edhe çështje të tjera e veçanërisht polarizimin e mjedisit politik në vend.

Kryeministri Rama: E kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel europian qëndrimi. Ne nuk e shpikëm këtë, e morëm nga vendet e BE-së që e kanë zbatuar me sukses. Ka një çështje në Gjykatën Europiane. Nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do përfundojë çështja në Gjykatën Europiane. Nëse Gjykata Europiane do të vendosë kundër pasaportave të arta kjo është një çështje e mbyllur. Nëse Gjykata Europiane do të vendosë pro, atëherë sigurisht çdo vend do bëjë zgjedhjen e vetë.

Ndërkohë sa i takon amnistisë penale e fiskale dhe kjo një çështje e parë me skepticizëm nga BE, Rama pranon se rekomandimet e ekspertëve europianë po përfshihen në draftin e qeverisë.

“Kemi folur për amnistinë fiskale, që është një tjetër temë. Qëndrimi ynë është i ditur, ne e vlerësojmë shumë angazhimin e Komisionit dhe të delegacionit për të na ofruar ekspertizë”.

Po ashtu do të ecet me nismën e legalizimit të kanabisit mjekësor.

“Kemi përfunduar dhe gjithë e procesin e konsultimit për kanabisin mjekësor. Kështu që do të vazhdojmë në Parlament duke pasur shumë të qartë që nuk është çështja si e shkruajmë por dhe se si e zbatojmë dhe për këtë gjithë elementet e monitorimit janë mirëmenduar, por sigurisht do të gjykohet në praktikë”.

Dy përfaqesuesit e lartë të Brukselit erdhën në Tiranë për të marrë pjesë në takimin e 12 të Këshillit të Stabilizim-Asocimit që për herë të parë nuk mbahet në shtëpinë e BE, në Bruksel.

Të dy e shohin këtë si një vlerësim për ecurinë e Shqipërisë dhe e bëjnë të qartë se procesi i anëtarësimit të plotë nuk është çështje datash por reformash të përmbushura.

Borrell: Dua të pranoj dhe të vlerësoj se ky vend ka treguar pjekuri në të gjitha reformat, sidomos në drejtësi e cila ka ecur përpara. Institucionet shqiptare duhet të përshpejtojnë reformat.

Varhelyi: Për bisedimet e anëtarësimin, gjithçka varet nga sa shpejt përmbushen kushtet për anëtarësimet nga Shqipëria. Nuk punojmë me afate se nuk arrihet puna në terren. Ky është një çamçakëz për debate publike.

Rama krenohet me rezultatet e Reformës në Drejtësi që ka vendosur në bankën e të akuzuarve dhe të dënuarve dhe njerëz të lidhur me pushtetin.

I pakënaqur gjithmonë me vëmendjen financiare që BE ka për Ballkanin Perëndimor, Rama kërkon më shumë, edhe pse është falenderues që komisioneri Varhelyi sot erdhi me lajmin e mirë të lëvrimit të financimit për Kolegjin Europian të Bruzhit që në Shtator ai lajmëron se do të hapë aplikimet për studentët në Tiranë.

Varhelyi: Jam krenar të deklaroj se do të nisim procesin e pranimeve qysh në Shtator të këtij viti. Ne kemi nevojë për kolegjin dhe do të ofrojmë financimin për të. Në gjysmën e dytë të këtij viti do të kemi zhvillime të mëdha për të ardhmen e Shqipërisë në BE.

Borrell: Duhet të mobilizojmë në mënyrë urgjente, mbështetje konkrete në fushën e energjisë 80 milionë Euro. Është nënshkruar dhe këto para do vihen në dispozicion shumë shpejt. Është mirë të dimë që mund të mbështetemi te partnerët tanë.

Asnjëri prej dy zyrtarëve të lartë të BE nuk pranon të komentojë mbi zhvillimet politike në Tiranë pasi e shohin si çështje të brendshme.

Borrell: Sa i përket zgjedhjeve, besoj se nuk është vendi që unë mund të komentoj. Besoj se jam plotësisht i bindur që këto çështje ligjore i përkasin shtetit shqiptar.

Kryeministri Rama: Po ka nevojë që t’jua thoni juve. Në Shqipëri kemi dashur gjithmonë të dimë se çfarë mendojnë në Stamboll, Moskë e Pekin, tani edhe në Bruksel. Duhet të thoni çfarë mendoni.

Borrell: Besojmë se zgjedhjet mbahen sipas standardeve ndërkombëtare.

I pyetur nëse ka Bashkimi Europian në planet e saj një praktikë të ngjashme me SHBA dhe Britaninë për shpalljen non grata të Sali Berishës, Borrell e mohon.

“Nga pikëpamja jonë e vetmja gjë që mund të themi është që ne i marrim vendimet për sanksionet e Këshillit dhe këto janë pjesë e politikës së jashtme dhe sigurisë, por mesa di unë nuk kam asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarë shqiptarë”.

Përfaqësuesi i lartë i Komisionit Europian foli gjithashtu me optimizëm dhe për arritjen e një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit në takimin e radhës këtë javë të liderëve Kurti e Vuçiç.

