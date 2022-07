Varhelyi: Po hapim negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe RMV-në, prioriteti ynë mbetet Ballkani Perëndimor

10:22 19/07/2022

Komisioneri i BE për Zgjerimin Oliver Varhelyi përmes një postimi në Twitter ka shkruar se Bashkimi Europian po hap negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në postimin e tij, Varhelyi shkruan se prioriteti i BE-së mbetet Ballkani Perëndimor dhe më shumë se kurrë Bashkimi Europian është i angazhuar për ta bërë gjithë rajonin pjesë të saj teksa ka shtuar se sot po bëhet një hap i madh drejt këtij angazhimi.

We are opening accession negotiations w/ Albania & North Macedonia. In the changing geopolitical environment, our priority remains the Western Balkans. We are committed more than ever to bring the entire region w/in the EU. Today we are making a big step towards this commitment. pic.twitter.com/QGv6gzdhOc