Varhelyi: Sot pasdite nis procesi screening, negociatat do kenë ndikim madhor pozitiv për shqiptarët

13:16 19/07/2022

Pas mbajtjes së Konferencës së Parë Ndërqeveritare me BE që shënoi hapjen zyrtarisht të negociatave të Shqipërisë, eurokomisioneri Oliver Varhelyi doli në një konferencë shtypi me Kryeministrin Edi Rama.

Varhelyi u shpreh se që sot pasdite do të fillojë puna për rrugën drejt anëtarësimit. Dhe ky është procesi i quajtur “screening”.

Eurokomisioneri theksoi se negociatat nënkuptojnë ndryshime të mëdha për qytetarët shqiptarë me natyrë pozitive.

“8 vite pas statusit të vendit kandidat, sot shënohet fillimi i një rrugëtimi të ri. Mesazhi im drejt qytetarëve të Shqipërisë është shumë i thjeshtë. Duam që ju të jeni pjesë e familjes europiane dhe kjo as që diskutohet. Takimi i sotëm dërgon një sinjal të fuqishëm. Nga sot e tutje do injektojmë më shumë besueshmëri. Në këtë rrugëtim Shqipëria mund të mbështetet dhe t’i besojë komisionit dhe roli ynë është që Shqipëria të jetë e mirëpërgatitur për anëtarësim.

Sot pasdite do nisi procesin screening që është hapi i parë. Kjo do lejojë njehsimin e çështjeve madhore që duhet të adresohen gjatë negociatave. Jam besimplotë se Shqipëria është e vendosur t’i bashkohet BE dhe të punojë fort për këtë siç ka bërë dhe siç ka bërë edhe pas vendimit të vitit 2020 për të krijuar mendësinë e hapjes së negociatave. Në këtë rrugëtim na duhen të gjithë për t’i bërë këto negociate. Negociatat kanë natyrë transformuese dhe do ndikojnë në përditshmërinë e qytetarëve shqiptarë, do ketë ndikim madhor pozitiv te shoqëria, ekonomia. Gjithsecili duhet të punojë për këtë. Rruga e Shqipërisë për anëtarësim në BE sapo ka nisur”, u shpreh Varhelyi. /tvklan.al