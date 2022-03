Varianti i ri Covid rrit infektimet në Europë

15:43 20/03/2022

Dollenberg: Të paqartë mbi efektin që do japë heqja e masave

Kur Europa po lehtëson masat kundër Covid-19, një variant i ri i Omicron po përhapet me shpejtësi duke rritur shifrat e të infektuarve. Në një intervistë për televizionin Klan, mjekja shqiptare në Gjermani Aurora Dollenberg thotë se situata është e paqartë dhe nuk dihet se çfarë force do të ketë vala e re pandemike.

Aurora Dollenberg: Varianti i ri ështe me infekcioz se paraardhësi i tij. Përhapja e variantit të ri është rritur në mënyrë masive në muajn e fundit dhe pse pjesa më e madhe vendeve europiane po heqin masat kufizuese, kështu që jemi të paqartë që këto masa që po hiqen do na ndihmojnë apo do dëmtojnë ecurinë pandemike.

Lajmi i mirë është se çdo variant i ri Covid 19, është akoma më Ii lehtë për t’u kaluar nga popullata.

“Simptomat e variantit të ri janë të lehta, pjesa më e madhe e kalojne sin je ftohje e kalojne me paracetaol si grip i zakonshëm, ka një për qindje 5% qe e kane nevoje per spital,,,

Espertet vazhdojnë të apelojnë fort se vaksinimi nuk duhet ndalur, pasi mbetet e vetmja mënyrë për të parandaluar format e rënda të sëmundjes.