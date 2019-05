Vasil Ruci bën bilancin e Superligës

Një ditë para fundit të sezonit, ish-futbollisti i Flamurtarit Vasil Ruci veçon arbitrimin si elementin e përmirësues këtë sezon.

Vasil Ruci, ish-futbollist: Një nga kampionatet që është arbitruar më mirë, një nga më korrektët.

Për Flamurtarin e tij që vazhdon të ketë probleme financiare, e ka edhe arsyen e arritjes së vendit të tretë.

“Arritja e Flamurtarit është e trajnerit. Ai bën grupin, ai motivon besoj ky suksesi i Flamurtarit”.

Skuadra vlonjate do të luajë kundër Tiranës. Bardheblutë kërkon një pikë të vetme për të qëndruar në Superligë dhe barazimin ruci e sheh si rezultatin më të përshtatshëm për të dy ekipet.

Në javën e fundit të Superligës Partizani do të shkojë me rezervat në Gjirokastër. Kukësit nuk i lejohet humbja pasi rrezikon vendin e dytë. Fitorja e verilindorëve do të sillte zbritjen nga kategoria për Kastriotin. E luftuar pritet të jetë edhe mes Teutës dhe Laçit. Durrsakët kërkojnë daljen në Europë.

