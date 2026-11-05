5 nëntor 2026 – Trashëgimia muzikore shqiptare ka gjetur një vend të veçantë në një prej produksioneve më të mëdha kinematografike, filmin “Odisea” të regjisorit Christopher Nolan, duke sjellë një tjetër moment krenarie për kulturën shqiptare dhe duke dëshmuar fuqinë universale të muzikës sonë tradicionale.
Kompozitori dhe etnomuzikologu, Mjeshtri i Madh Vasil Sofokli Tole, i ftuar në emisionin e sotëm “Rudina”, Tv Klan, ka zbuluar prapaskenat e këtij bashkëpunimi të veçantë, duke shpjeguar se si tingujt e instrumenteve dhe traditave muzikore shqiptare u përzgjodhën për të shoqëruar disa nga momentet e filmit.
Një prej fragmenteve të veçanta ishte fyelli i Gramshit, tingulli i të cilit shoqëron një moment domethënës të udhëtimit të Odisesë drejt Itakës. Sipas Toles, zgjedhja e këtij instrumenti lidhet me një ide artistike që ndërthur natyrën, kujtesën dhe tingullin, duke e kthyer muzikën tradicionale në një gjuhë emocionale.
“Ishte momenti kur kompozitori gjykoi që pikërisht për të përshkruar malin… Ludwig Göransson është fitues dy herë i çmimit Oscar dhe ka shumë mundësi që të fitojë çmimin e tretë me Odisenë. Është momenti kur Odiseja i malluar, mbas viteve të tëra të asaj që ne i themi sot Odise, praktikisht udhëtimit të tij të stërgjatë, shfaqet për të parë në sfond Itakën. Dhe më kujtohet që Homeri, tek vepra e tij Odiseja, ka një moment shumë të bukur kur Odiseja vetë, pra flas për veprën origjinale, thotë: ‘Itakën, përpara se ta shoh me sy, e ndjej me vesh’, sepse në kodrën sipër ku përshkruhet ndodhte një fenomen i çuditshëm që quhej plepi që dridhet, Populus tremula. Do të thotë që frynte era dhe krijonte një efekt zanor akustik natyror shumë interesant dhe ai thoshte: ‘Përpara se ta shoh, e dëgjoj me vesh’. Dhe në këtë kuptim, fyelli, që është vegla më natyrale e mundshme, u shndërrua pikërisht në këtë sinonim të kësaj gjetjeje”, u shpreh Tole.
Duke komentuar këtë zgjedhje artistike, ai theksoi se bëhet fjalë për një arritje të rëndësishme për Shqipërinë dhe identitetin e saj kulturor. Sipas tij, vëmendja e kompozitorit Ludwig Göransson ndaj trashëgimisë muzikore shqiptare nuk ishte rastësore, por rezultat i një njohjeje të mëparshme me këtë pasuri.
“Replikoi gjetjen e tingujve të shpirtit nga natyra. Dhe pikërisht dëshiroj dhe të them dy fjalë, sepse është një arritje, do ta quaja, për Shqipërinë në radhë të parë, për kulturën tonë. Fakti që kompozitori Göransson e solli vëmendjen e tij krijuese ndaj trashëgimisë sonë kulturore. Ka dhe një histori afrimiteti këtu, sepse ai ka qenë në Shqipëri para dy vitesh, ka ardhur këtu, ka regjistruar. Kjo falë një dokumentari që realizoi një miku i tij nga Anglia për polifoninë e Jugut të Shqipërisë. Dhe sigurisht, ai e kishte parë këtë film dhe i kërkoi këtij ndërmjetësimin që të gjendeshin pikat e kontaktit. Dhe për fat, një miku im, një kolegu im i këngës, Vullnet Sila, është hera e parë që e përmend publikisht, është ai që u bë ndërmjetësi, që i krijoi mundësitë Göransson-it të ftonte të gjithë grupet e mira që ai të regjistronte. Dhe sigurisht, gjithë materialet e mbledhura nga Göransson, pata edhe unë mundësinë, me cilësinë e ekspertit që më ftoi të isha pjesë e ekspertizës së tij, për t’i shndërruar në një nga muzikat, do ta quaja, më interesante në film”, rrëfeu etnomuzikologu.
Një tjetër element që e bën këtë përfshirje edhe më domethënëse është qasja e veçantë e filmit ndaj muzikës. Regjisori Christopher Nolan i kishte kërkuar kompozitorit një krijim krejtësisht ndryshe nga ajo që publiku është mësuar të dëgjojë në filmat epikë, duke i kërkuar të mos përdorte orkestrën tradicionale.
“I kishte thënë një gjë më të keqe se kaq, çuditërisht. I kishte thënë që: ‘S’dua të përdorësh orkestrën’. Po t’i thuash kompozitorit… ‘Dua muzikë pa orkestër’, do të thotë një Zot e di se si do ta bënte. Edhe ai iu kthye pikërisht rrënjëve të muzikës së lashtë greke dhe hodhi sytë edhe nga Shqipëria. Dhe ajo që është interesante është kjo: që ai mund ta kompozonte muzikën pa qenë nevoja të vendoste referenca kaq të qarta të muzikës së regjistruar në Shqipëri. Mund ta shmangte me shumë lehtësi”, theksoi Tole.
Për etnomuzikologun, vlera e këtij bashkëpunimi qëndron edhe te fakti se muzika shqiptare nuk u përdor thjesht si frymëzim, por u përfshi me identitetin e saj, duke u bërë pjesë e veprës artistike dhe duke u njohur edhe përmes emrave të interpretuesve.
Tole bëri të ditur se në materialet muzikore të publikuara për filmin, përfshirë tri CD-të e prodhuara me cilësi të lartë, janë evidentuar edhe emrat e muzikantëve dhe grupeve shqiptare, kontributi i të cilëve është përfshirë në kolonën zanore.
“Ekzakt! Dhe jo vetëm kaq, por në materialet që janë publikuar, unë kam pasur rastin t’i kem në shtëpi të dyja, edhe CD-në me muzikën e filmit, edhe kompakt-disqet, sepse janë prodhuar tre kompakt-disqe me një cilësi të shkëlqyer. Ti e shikon që janë vepra arti më vete. Jo vetëm që është muzika aty, kjo muzika e bukur, jo thjesht fyelli i Vëndim Kapajt, grupi i djemve të Delvinës, të cilët përdoren me atë marrëdhënien e hedhësit me ison sa herë kanë ato përplasjet dhe betejat luftarake gjatë filmit, por janë të përmendur me emër të gjithë ata, muzika e të cilëve është përdorur në film”, u shpreh ai.
/tvklan.al