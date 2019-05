Vasili “sulmon” gazetaren

Ditën e sotme në emisionin “Ditë për Ditë” në Tv Klan, i ftuar ishte dhe aktori i Teatrit Kombëtar, Laert Vasili. Pasi përfundoi me sukses dramën “Ëngjëjt e Amerikës”, ai tha se shumë shpejt do të ngjitej në skenën e teatrit “ArTurbina” me një komedi muzikore.

Mirëpo, krahas shfaqjeve dhe lidhjes së tij të ngushtë me teatrin, ai u pyet dhe foli mbi pasionin e tij për politikën. Shumë prej jush e shohin shpesh të futet në debate të nxehta në emisione të ndryshme televizive, për të përkrahur opinionin dhe vizionin e tij mbi realitetin.

I njohur për mënyrën transparente të të thënit të gjërave, Vasili “sulmoi” indirekt gazetaren Sonila Meço, me të cilën Vasili pati një debat dje në emisionin e gazetarit Artur Zheji.

Ai u shpreh: “Politika ka rënë në duart e atyre që kanë kryer kurs frëngjishte dhe janë bërë gazetare”, duke shtuar kështu detaje nga debati i djeshëm. Me tone të ashpra, ai foli hapur dhe mbi gjendjen politike apo realitetin ku jetojmë./tvklan.al