Vazhdojnë luftimet e ashpra në rajonin e Donbasit

Shpërndaje







08:38 05/06/2022

Luftime të ashpra vazhdojnë në zonat juglindore të Donetsk dhe Luhansk, fokusi i ushtrisë ruse që kur ajo humbi shpresën për të marrë kryeqytetin Kiev muajin e kaluar.

Ukraina tha se kishte rimarrë një pjesë të qytetit Severodonetsk, një qytet me rëndësi strategjike të. Në këtë zonë, Rusia ka bërë përparim të qëndrueshëm.

Serhiy Haidai, guvernator i provincës Luhansk, tha se forcat ukrainase kontrollonin më parë rreth 30% të qytetit, por kundërsulmi i kishte fituar edhe 20% tjetër të territorit.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se trupat e saj po i detyronin ukrainasit të tërhiqeshin përtej lumit Siverskiy Donets në Lysychansk. Urat dhe ndërtesat e banimit u hodhën në erë nga sulmet ajrore ruse të shtunën.

Nëse Rusia do të merrte Severodonetsk dhe Lysychansk, provinca e Luhanskut do të ishte nën kontrollin e Moskës dhe i gjithë rajoni i Donbasit, që përfshin Luhanskun dhe Donetsk, do të ishte nën kontrollin e saj.

“Situata mbetet shumë e vështirë në Severodonetsk, ku luftimet në rrugë po vazhdojnë”, tha Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy të shtunën.

Këtë fundjavë, bombardimet ruse vranë të paktën tre civilë në qytetin port, Mykolaiv, tha kryebashkiaku Oleksandr Senkevich./tvklan.al