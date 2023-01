Vazhdon tradita! Këtë 1 Janar Luana Vjollca zbulon gjithçka në “Zemër Luana” me të ftuar specialë VIP, ja surprizat e mbrëmjes!

18:55 01/01/2023

Tradita për drejtuesen Luana Vjollca vijon edhe këtë sezon të “Zemër Luana” në ekranin e televizionit Klan më 1 Janar për të zotëruar shikueshmërinë e shqiptarëve kudo ndodhen. Të ftuar VIP dhe mjaft specialë për shikuesit e spektaklit të argëtimit. Deklarata ekskluzive dhe gjithçka do të zbulohet këtë maratonë spektakli në ditën e parë të vitit 2023.

Jeni kuriozë cilët janë të ftuarit ekskluzivë të autores së njohur sonte mbrëma në orën 21:00 ?

Për herë të parë në një televizion shqiptar bëhen bashkë dy artistet e mirënjohura Valbona Mema dhe Artjola Toksa pas përplasjeve online prej vitesh dhe do i shihni vetëm në skenën e “Zemër Luana”.

Performanca do të ketë dhe nga artistë të tjerë mjaft të kërkuar si Edi Furra, i cili ka ndezur skenën me këngët e tij. Madje e ftuar speciale për të performuar do të jetë edhe këngëtarja Gjyste Vulaj e cila prej shumë kohësh nuk ka dalë në një ekran shqiptar, ndaj në “Zemër Luana” nuk do të mungojë edhe një sfidë mjaft sensuale siç i ka hije.

Gjithashtu kjo mbrëmjë nuk do mund të mos kishte një nga emrat më të mirë të muzikës në Shqiptari si Shkurte Fejza, e cila vjen për publikun shqiptar në spektakël me këngët më të preferuara nga të gjithë ne.

Nëse mendoni se surprizat janë vetëm kaq, gaboheni pasi ende nuk u kemi zbuluar skuadrat kundërshtare! Cilët personazhe do të ketë në skuadrën e “Luanëve të kuq” Bes Kallaku? Po Olsi Bylyku me “Luanët e verdhë”?

Ne dimë t’iu themi se …. shhhh… Luana Vjollca do të jetë e ftuar speciale mbrëmjen e sotme në një përballje me një nga personazhet më të kërkuar këtë sezon të “Zemër Luana”, e cila është Marina Vjollca.

Publiku do të shikojë pas shumë vitesh një përballje të motrave Vjollca në ekranin e televizionit Klan, duke zbuluar të thëna, të pathëna e sekrete që shumë duam të dimë rreth marrëdhënies së tyre dhe jo vetëm.

Nuk do të jetë vetëm autorja e programit ajo që do të bëjë deklarata të papritura, por do të jenë edhe kapitenët e skuadrave Besi dhe Olsi, ata të cilët do të japin deklarata mjaft pikante mbi marrëdhënien me partneret e tyre, Xhensila Myrtezaj dhe Egli Takon.

Gjithçka tjetër po ua lëmë surprizë ndaj MOS HARRONI: Sonte na ndiqni ora 21:00 “Zemër Luana” në TV Klan nga Luana Vjollca!/tvklan.al