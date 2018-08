Vdekja e 32-vjeçarit, deputeti i PS: Ishte shumë herët për ty të ikje

Njëri prej viktimave të aksidentit të superstradës Shkodër- Lezhë, ka qenë i afërt i deputetit të Partisë Socialsite Pjerin Ndreu. Deputeti ka shprehur dhimbjen për humbjen nga jeta të Gentian Tomës, pasi makina me të cilin po udhëtonte së bashku me kushëririn e tij Robert Ejlli u përplas me një kamion.

Deputeti ka shkruar një status në rrjetin social Facebook, ku shpreh dhimbjen nga jeta të Tomës.

Statusi i plotë:

Gentian Toma, ishte shume herët për ty me ike..! Do i mungosh familjes, por dhe ne. Të kishim shok të mirë, krah të fortë. Një djalë me vlera që do e kujtojmë gjithmonë. Pushofsh në paqe miku im !

/tvklan.al