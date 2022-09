Vdekja e Mbretëreshës Elizabeth II, lot dhe pikëllim në Britani

Shpërndaje







08:54 09/09/2022

Lajmi i ditës së enjte për shuarjen e jetës së Mbretëreshës së Britanisë, Elizabeth II, pati impakt botëror. Për të treguar pak më shumë se si po përjetohet kjo ngjarje e madhe në Mbretërinë e Bashkuar, gazetarja Eljona Kodra raporton për “Aldo Morning Show” në Tv Klan.

Eljona Kodra: Jo vetëm Britania e Madhe, por bota sot ka humbur një grua me famë botërore. Unë them që do të mbetet ndër gratë më të rëndësishme në histori. Monarkia më jetëgjatë siç ishte Elizabeta II, ajo vdiq në moshën 96-vjeçare kur dje pasdite, të enjten, në një kështjellë në Skoci. Nga pallati Buckingham u dha lajmi i trishtë i humbjes së Mbretëreshës Elizabetë. Pas lajmit, sheshi Buckingham u mbipopullua. Çdokush, çdo gazetar, çdo punonjës, nga personalitete të mëdha deri te më të thjeshtit ishin aty.

Prej kohësh, qarkullonin lajme për shëndetin e Mbretëreshës, eventet që ajo nuk merrte pjesë për shkak të komplikacioneve apo përdorimi i bastunit, një veprim që nuk e kishte bërë më parë.

Megi Latifi: Sido që të jetë, atmosfera si ka qenë, si u prit e gjithë ky lajm?

Eljona Kodra: Atmosfera… unë di të them përveç asaj që paraqitet në media është një lajm i dhimbshëm dhe ajo shihet kudo, e dallon në vendet e rëndësishme që janë këtu ose në familje dhe lagje, e dallon që diçka ka ndodhur.

Më tej, Eljona përshkruan edhe se si reaguan njerëzit e zakonshëm për vdekjen e saj.

“Njerëzit e donin aq shumë dhe të shihje në pjesën e sheshit se si qanin njerëzit për të, ishte…”, thotë gazetarja duke lënë të kuptohet se gjendja është e trishtë për popullin britanik./tvklan.al