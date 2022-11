Vdekjet tejkalojnë lindjet për 9-mujorin

Shpërndaje







23:56 14/11/2022

INSTAT: lindjet u ulën me 20% në krahasim me vitin e shkuar

Tremujori i tretë i 2022 ka pësuar ulje të lindjeve por edhe të vdekjeve në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas INSTAT numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2022 është 6.172, duke shënuar një rënie me 19,6 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2021.

Edhe numri i vdekjeve për tremujorin e tretë 2022 është 5.130 duke shënuar një rënie prej 19,8 %, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të shkuar.

Për tremujorin e tretë të këtij vitit janë 1.042 lindje më shumë se sa vdekje duke shënuar një shtesë natyrore pozitive të popullsisë.

Por pavarësisht këtij përmirësimi të situatës në tremujorin e tretë, gjatë periudhës 9 mujore bilanci është negativ.

Sipas INSTAT për periudhën janar- shtator kanë lindur17,612 foshnja, ndërsa numri I vdekjeve gjatë këtyre 9 muajve është më I lartë pasi janë rreth 18 mijë vdekje. Shtesa natyrore e popullsisë për periudhën 9-mujore është negative, pasi ka 372 vdekje më shumë se lindje.

Sipas INSTAT në periudhën korrik-shtator , të gjitha qarqet e vendit shënuan ulje të numrit të lindjeve, në krahasim me tremujorin e tretë 2021. Qarku me numrin më të lartë të lindjeve është Tirana me 2.172 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 90 lindje.

Klan News