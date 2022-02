Vdekjet tejkalojnë lindjet për vitin 2021

21:59 11/02/2022

Për herë të parë që nga viti 1923, kur nisi të matej popullsia e vendit, popullsia e Shqipërisë pësoi shtesë natyrore negative në vitin 2021 sipas të dhënave të fundit të INSTAT për shkak se vdekjet ishin më të larta se lindjet.

Gjatë vitit 2021 lindën 27.284 foshnja, duke shënuar një rënie me 2,8 %, krahasuar me një vit më parë. Gjatë vitit 2021 humbën jetën 30.580 persona, duke shënuar një rritje me 10,8 %, krahasuar me vititn 2020 që u shënuan mbi 27,600 vdekje. Ndërsa në krahasim me vitin para pandemisë vdekjet janë rritur me 40 %.

Mesatarisht në Shqipëri humbasin jetën rreth 22 mijë persona. Sipas publikimit të fundit të INSTAT për të dhënat demografike, shtesa natyrore e popullsisë në tremujorin e katërt 2021 tregon se janë 898 vdekje më shumë se sa lindje. Ndërsa në të gjithë vitin 2021, janë shënuar 3.296 vdekje më shumë se sa lindje. INSTAT në publikimin e tij raporton se Shqipëria është karakterizuar nga shtesë natyrore pozitive ndër vite. Por shtesa natyrore negative për vitin 2021 është ndikuar edhe nga situata e pandemisë Covid-19.

Duke bërë që për herë të parë në 99 vitet e fundit vendi ynë të pësojë tkurrje më të madhe dhe mbizotërimin e vdekjeve mbi lindjet. Në total, gjatë dy viteve të pandemisë, janë shënuar mbi 14 mijë vdekje mbi mesataren vjetore të vdekjeve. Ndërkohë që zyrtarisht nga Covidi janë raportuar rreth 3400 vdekje.

Gjatë vitit 2021, vetëm katër qarqe të vendit shënuan shtesë natyrore pozitive të popullsisë, ndërsa në tetë qarqet e tjera shtesa natyrore e popullsisë ishte negative. Gjatë vitit 2021, qarku me shtesën natyrore më të lartë është Tirana, me 1.642 lindje më shumë sesa vdekje, ndërsa qarku me shtesën natyrore më të ulët është Vlora, me 1.222 vdekje më shumë se sa lindje.

