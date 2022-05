Vdes 3 ditë pasi u martua luftëtari në fabrikën e çelikut Azovstal

14:05 12/05/2022

Një luftëtar ukrainas i cili ishte bllokuar brenda fabrikës së çelikut Azovstal në qytetin e Mariupolit, ka ndërruar jetë 3 ditë pasi është martuar.

Çifti shkëmbeu unaza me fletë metalike para disa ditësh, ku Valeria dhe i ndjeri Andrii Karpylenko u martuan brenda fabrikës së çelikut më 5 Maj.

Për fat të keq, luftëtari ndërroi jetë tre ditë më pas. Bashkëshortja e të ndjerit është zotuar se do të “jetojë për të”.

Këtë lajm e ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës, ku ka publikuar fotot e momentit të shkëmbimit të unazave simbolike të çiftit.

#Mariupol defender Valeriia Karpylenko and #Ukrainian border guard Andrii got married on May 5 in #Azovstal with foil rings💍



3 days after Andrii was killed. She promised him to get out of the siege and live for him💔#SaveMariupol#ArmUkraineNow pic.twitter.com/s51WV7Ox51