Vdes 40-vjeçari në ndërmarrjen e përpunimit të metaleve

16:23 01/03/2023

Një 40-vjeçar në Fier ka humbur jetën gjatë punës në ndërmarrjen e përpunimit të metaleve.

Viktima është me iniciale A.M., njofton policia, duke sqaruar se 40-vjeçari dyshohet të jetë djegur aksidentalisht nga kontakti me njërën prej furrave të pjekjes në këtë ndërmarrje, dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. /tvklan.al