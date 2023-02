Vdes dëshmitarja që zbuloi sektin kriminal në Amerikë që predikonte luftën raciste mes “të bardhëve” dhe “të zinjve”

Linda Kasabian, ish-anëtarja e kultit të Charles Manson, dëshmia e së cilës mjaftoi për ta futur në burg, ka ndërruar jetë në moshën 73-vjeçare.

Kasabian ishte dëshmitarja kyçe në ndjekjen penale të Manson dhe disa anëtarëve të tjerë pas 9 vrasjesh të ndodhura në 4 vende të Los Anxhelosit në Korrik-Gusht 1969.

“TMZ” ka mundur të marrë certifikatën e vdekjes ku thuhet se Linda Kasabian vdiq në një spital në Tacoma më 21 Janar dhe trupi i saj është djegur. Shkaku i vdekjes nuk bëhet i ditur. Në certifikatë shkruhet se ajo e kishte kthyer mbiemrin e saj në “Chiochos”, me shumë gjasë për të mbrojtur identitetin e saj pas shkëputjes nga familja Manson.

Kasabian përfitoi imunitet në këmbim të të qenurit dëshmitare kyçe në gjyqin ndaj Manson në vitet 1970-71. Ajo mori pjesë në 2 netë vrasjesh të drejtuara nga Manson dhe ndjekësit e tij të çmendur që masakruan 7 persona në Los Anxhelos.

Gjatë 18 ditëve që jepte dëshminë, Kasabian përshkroi me detaje të gjalla vrasjet e drejtuara nga Charles Manson në vitin 1969. Kasabian dëshmoi se Charles “Tex” Watson çoi atë, Patricia Krenwinkel dhe Susan Atkins në shtëpinë e regjisorit Roman Polanski.

Ajo tha se Tex, Krenwinkel dhe Atkins qëlluan me plumb e thikë fatalisht 5 viktima, përfshirë bashkëshorten shtatzënë të regjisorit, aktoren Sharon Tate. Kasabian dëshmoi se ajo e pa me sytë e saj masakrën, por nuk lëndoi askënd fizikisht. Asokohe Polanski po punonte me një film në Europë teksa gruaja dhe fëmija i tij i palindur ende, u vranë.

Më tej, dëshmitarja shtoi ishte ajo shoferja në natën e dytë të vrasjeve të Manson, ku Leno dhe Rosemary LaBianca u masakruan jashtë shtëpisë së tyre.

Në fund, dëshmitë e Kasabian vulosën fatin e Manson dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët u akuzuan për vrasje dhe u dënuan me burgime të përjetshme.

Kulti i Charles Manson përbëhej nga 100 persona që bënin një jetë jo të zakonshme dhe përdornin droga psikoaktive si amfetamina apo halucinantë si LSD. Sipas Susan Atkins, anëtarët ishin të bindur se Manson ishte mishërimi i Krishtit dhe besonin në profecitë e tij për një apokalips.

Filozofitë e Manson për një apokalips ishin motivi i vërtetë i vrasjeve. Ai iu thoshte ndjekësve të tij se “Helter Skelter”po vinte. Sipas Manson, “Helter Skelter” ishte ardhja e një lufte raciste mes “të bardhëve” dhe “të zinjve”.

Ai do të fitonte nga lufta racore duke fshehur veten dhe familjen e tij në një shpellë në Luginën e Vdekjes derisa “lufta’ të mbaronte. Manson iu mohua liria me kusht në çdo seancë dëgjimi, plot 12 herë.

Manson vdiq në burg në moshën 83-vjeçare pasi pësoi arrest kardiak të shkaktuar nga ndërlikimet e kancerit në zorrë në vitin 2017./tvklan.al