Shuhet Mbretëresha Elizabeth II

19:34 08/09/2022

Mbretëresha e Britanisë së Madhe, Elizabeth II, ka ndërruar jetë në moshën 96-vjeçare.

“Mbretëresha vdiq paqësisht në Balmoral pasditen e sotme”, njoftoi Pallati Mbretëror.

Shëndeti i Mbretëreshës u përkeqësua ditën e sotme gjatë një vizite të saj në Skoci. Elizabeth II është monarkia më jetëgjatë në Mbretërinë e Bashkuar, duke mbretëruar për 70 vite.

Mbretëresha ndërroi jetë në kështjellën Balmoral në Skoci. Të gjithë anëtarët e familjes mbretërore u mblodhën aty me urgjencë gjatë pasdites së sotme, pasi Pallati Mbretëror njoftoi zyrtarisht për përkeqësimin e shëndetit të Elizabeth II.

Me vdekjen e saj, vendin në zi do ta udhëheqë djali i saj i madh, ish-Princi i Uellsit, Charles, i cili do të jetë Mbreti i ri dhe kreu i shtetit për 14 mbretëritë e Komunuelthit.

Kujtojmë se bashkëshorti i Mbretëreshës Elizabeth II, Princi Philip u nda nga jeta në moshën 99-vjeçare në Prill të vitit 2021.

Charles është Mbreti i ri

Princi Charles, djali i madh i Mbretëreshës Elizabeth II, është tashmë Mbreti i ri i Mbretërisë së Bashkuar.

Ai ngjitet në fron pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II pasditen e së enjtes (8 Shtator 2022) për shkak të problemeve shëndetësore.

Ministrja Xhaçka mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Mbretëreshës Elizabeth II

Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta në moshën 96-vjeçare të Mbretëreshës Elizabeth II.

Në mesazhin e ngushëllimit, ministrja Xhaçka vlerëson Mbretëreshën si një nga figurat më të respektuara të botës.

“Me dhimbje mësuam lajmin për ndarjen nga jeta të Mbretëreshës Elizabeth. Gjatë mbretërimit të saj 70-vjeçar ajo dhe udhëzime, motivim, vizion dhe stabilitet për Mbretërinë e Bashkuar, një figurë respekti dhe adhurimi për pjesën tjetër të botës. Ne i shprehim ngushëllimet tona familjes mbretërore dhe qytetarëve të Mbretërisë së Bashkuar”, thuhet në mesazhin e ngushëllimit të ministres së Jashtme Olta Xhaçka.

/tvklan.al