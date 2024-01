Vdes në moshën 91 vjeçare ylli i “Broadway” Chita Rivera

13:17 31/01/2024

Ka ndërruar jetë në moshën 91 vjeçare legjenda e “Broadway” dhe aktorja e madhe latine Chita Rivera. Lajmin e hidhur e ka bërë të ditur vajza e saj Lisa Mordente për mediat e huaja.

Ajo ka lindur më 23 Janar 1933 në Uashington dhe që në moshë të re mori mësime baleti. Elegante dhe shumë e talentuar, Rivera ka dominuar skenën për më shumë se 6 dekada.

Që nga performancat në klubet e natës në vendin e saj e deri te prodhimet më prestigjoze të Neë York. Ajo ka luajtur në produksionet kryesore të Broadëay, si “West Side Story”, “Bye Bye Birdie”, “Chicago”, “Merlin”, “Jerry’s Girl” etj, duke rrëmbyer shumë çmime. Rivera ka grumbulluar plot 10 nominimet për “Tony” ndërsa ka triumfuar dy herë me “The Rink” në 1948-ën dhe më pas me “Kiss of the Spider Woman” 1993.

Në vitin 2018, Rivera u vlerësua gjithashtu me një çmim “Tony” për arritjet e saj në teatër, ku përfshiheshin rolet e Anitës në “West Side Story”, Rose Alvarez në “Bye Bye Birdie” dhe Velma Kelly në “Chicago”. Për herë të fundit, ajo u shfaq në filmin “Tick, Tick… Boom!” në 2021-in.

Aktorja ka marrë Nderin e Qendrës Kennedy në 2002 dhe Medaljen Presidenciale të Lirisë nga Barack Obama në 2009.

Ajo është martuar një herë, me Tony Mordente, të cilin e takoi gjatë “West Side Story”. Ata ishin të martuar nga viti 1957 deri në vitin 1966 dhe kanë një vajzë sëbashku.

Nga artistët amerikanë Chita shihet si një idhull dhe e papërsëritshme./tvklan.al